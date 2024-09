Doces Flautistas de São Carlos participam de concurso de corais em São Paulo

Doces Flautistas durante a apresentação do concurso em São Paulo - Crédito: Divulgação

O coral do Projeto Doces Flautistas da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Arthur Natalino Deriggi, no Cidade Aracy II participou do XXII Concurso de Corais 'Infantojuvenil' do CPP (Centro do Professorado Paulista) em São Paulo. O grupo representou São Carlos no evento.

O coral uma participação especial, fazendo a abertura do segundo dia do concurso. Para a viagem o projeto contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que forneceu o transporte, e do CPP que forneceu a alimentação, além dos amigos e colaboradores do projeto.

O Doces Flautistas é coordenado pelo professor Matheus Augusto Ferreira e conta com o apoio das professoras Idalina André e Flávia Prazeres de forma totalmente voluntária, oferecendo aulas de música totalmente gratuitas na Emeb Arthur Natalino Deriggi às crianças e jovens moradoras do bairro Cidade Aracy II.

