Descubra “Como a Imaginação nos Levou à Lua” na Sessão Astronomia no CDCC

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 13, às 19horasserá "Como a Imaginação nos Levou à Lua". A palestrante será Julia Mancilla Pivato, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Nasce no horizonte, linda e brilhante, dia após o outro, a nossa Lua. Às vezes visível, às vezes não, às vezes cheia e às vezes apenas um traço brilhante, nosso satélite natural nunca deixa de nos inspirar com toda a sua beleza e seus mistérios. Ao longo do tempo, muitas foram as pessoas que, sob o luar, deixaram sua imaginação caminhar livre em direção às estrelas. Tanto imaginaram voar para além de nosso planeta que um dia esses sonhos viraram realidade: em 1969, saímos de nosso lar e voamos até a Lua. Na Sessão Astronomia deste sábado, a palestrante abordará um pouco desses saltos de imaginação registrados em livros, filmes e culminando com o maior feito da Astronáutica até os dias atuais.

