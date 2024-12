Demônios da Garoa, símbolo do samba paulista, faz show no Sesc São Carlos

O grupo Demônios da Garoa: lenda viva do samba paulista se apresenta em show gratuito neste domingo no Sesc São Carlos - Crédito: Divulgação

Prepare-se para embarcar no universo único de uma das maiores lendas vivas da música brasileira: Demônios da Garoa. Com 80 anos de trajetória, o grupo é um símbolo inconfundível de São Paulo, traduzindo o cotidiano do povo paulista com humor, carisma e um estilo próprio que conquistou gerações. Durante o espetáculo eles cantarão músicas como “Saudosa Maloca”, “O Trem das Onze”, “Samba do Ernesto” e várias outras.

Desde sua fundação em 1943, na capital paulista, o Demônios da Garoa tornou-se uma verdadeira instituição musical, imortalizando o samba de raiz em interpretações que são hinos do cancioneiro popular. Seu repertório, repleto de autenticidade e harmonia vocal, celebra a essência da cultura brasileira, fazendo do grupo uma referência inigualável no cenário artístico nacional.



Ao longo de mais de sete décadas, a banda ganhou notoriedade por sua capacidade de transformar momentos do dia a dia em músicas que emocionam e alegram, sempre com seu humor característico, ritmo contagiante e clássicos eternizados, que continuam encantando e renovando sua base de fãs.

Demônios da Garoa, um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Explore sua história, descubra o talento dos músicos que compõem esse legado e deixe-se levar pela magia de sua música. Mais do que uma banda, o Demônios da Garoa é um tesouro nacional que atravessa gerações, mantendo viva a alma do samba e a identidade paulista. Demônios da Garoa – A trilha sonora de São Paulo e do Brasil no domingo, dia 29/12.

Serviço:

Data: dia 29 de dezembro, domingo.

Horário: 16h.

Ingressos: Grátis. Lugares Limitados.

Local: Unidade São Carlos – Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni – São Carlos – SP

Mais informações pelo telefone: 3373-2333

