Converter PDF em Word: liberdade para editar seus arquivos

Seja no ambiente pessoal ou profissional, trocamos inúmeras mensagens e arquivos diariamente. Precisar converter um PDF para Word é algo comum quando existe necessidade de editar um dado ou informação.

Atire a primeira pedra quem nunca criou um arquivo, salvou em PDF e depois percebeu que precisa mudar algo. Até então, esse não é um problema. Porém, se você só tiver essa versão, precisará converter o arquivo para uma extensão editável.

Ou imagine que você recebeu o relatório que estava a tempos esperando, e também constatou um erro que precisa ser corrigido.

Para não perder tempo com soluções ineficazes, aprenda como converter um arquivo PDF em Word em poucos passos.

Como converter um PDF para Word?

Diretamente ao que interessa, a conversão de arquivos pode ser realizada facilmente de modo gratuito e diretamente pela internet.

Uma ressalva bastante importante é que, a conversão de um arquivo .doc ou .docx em PDF é muito simples. No entanto, o oposto é uma missão que demanda de conversor eficiente.

Dessa forma, use um bom software para converter PDF em Word para que o arquivo seja restaurado mantendo as configurações originais.

Na ferramenta escolhida, diretamente na página web, é só carregar - arrastando e soltando o arquivo PDF, escolher o tipo de conversão e logo o arquivo convertido será gerado. Em apenas alguns segundos todo o processo é executado e o documento original se tornará um arquivo .docx.

Quem trabalha com grande volume de dados pode optar por converter um PDF para Word em quantidade. Ou seja, ao invés de anexar cada item separadamente, anexe todos os arquivos que deseja e converta-os juntos, integralmente.

No caso do arquivo PDF ter sido digitalizado, será necessário usar uma solução que tenha tecnologia OCR integrada para que o texto se torne editável.

Essa solução é capaz de identificar letras em uma imagem possibilitando pesquisar, editar e copiar as palavras contidas no arquivo.

O que fazer depois da conversão?

Após a conversão, será possível baixar o arquivo e usá-lo no Microsoft Office, especificamente, no Word. Ou, o texto poderá ser adicionado para ser editado em outra ferramenta ou editores online, como o Google Docs.

A partir do momento em que o arquivo se transforma em uma extensão de texto, você poderá continuar modificando o arquivo sem problemas.

Após converter um PDF em Word o usuário pode editar o texto e acrescentar novos componentes, como imagens, tabelas, trocar fontes ou modificar outras configurações.

Uma das primeiras ações que deve ser feita é a revisão do documento. Embora o Word preserve a formatação do PDF, pode haver leves modificações.

Com a versão editável, outras pessoas poderão trabalhar nesse documento. Seja usando os recursos de colaboração do Word, ou de outros aplicativos de texto.

Uma recomendação considerável é arquivar uma versão do documento no formato .docx. Dessa forma, caso haja a necessidade de nova modificação, o processo de converter PDF em Word não precisará ser realizado novamente.

E, caso queira, poderá converter o arquivo Word em outras extensões, como para leitores digitais ou para publicações em páginas Web.

E é possível converter Word em PDF?

A conversão de Word em PDF é um processo muito mais fácil e simples de ser realizado. O próprio Microsoft Office permite que seus arquivos sejam salvos em outros formatos.

Tudo é bastante simples e prático. Basicamente o usuário precisará abrir o arquivo desejado no Microsoft Word, clicar em “Arquivo”, depois em “Salvar como”. Quando a nova tela for aberta, em “Salvar como tipo”, escolha PDF e, por fim, clique em “Salvar”.

Essa é a forma mais simples, prática e até segura para converter um arquivo Word em PDF.

No entanto, a mesma solução que é capaz de converter um PDF em Word pode fazer a conversão ao contrário. Ou seja, de Word para PDF.

Usar uma ferramenta online é uma boa solução quando você não tem acesso ao Office, já que pode ser usada de qualquer lugar, exigindo apenas a conexão com a internet.

Inclusive, usando esse meio você pode converter vários arquivos simultaneamente. Enquanto que, ao converter pelo Word, deverá fazer um arquivo por vez, tornando esse processo cansativo e oneroso.

Além disso, arquivos no formato Word tendem a ser maiores e facilmente editáveis. Caso o objetivo seja armazenar ou compartilhar o item, é recomendado ter uma via PDF que manterá as configurações do arquivo e o tornará menor, sem danos ou perda de qualidade.

Os arquivos em PDF são mais seguros, sendo possível incluir senhas de acesso e restrições para impressões ou modificações indevidas.