Confira as cidades da região de São Carlos onde o trem iluminado da RUMO passará

Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do natal a mais de 90 municípios de São Paulo. As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

Confira cidades da região de São Carlos onde o trem iluminado passará:

Data Partida Endereço Percurso Partida a partir das: Chegada a partir das:

13/12 Dois Córregos R. José Poleti, 90-142 – Vila Mira Lopes Dois Córregos Dois Córregos, Torrinha, Brotas e Itirapina 19h 22h

08/12 Guatapará R. José Linares Neto, 686 Guatapará Guatapará, Rincão, Santa Lúcia e Américo Brasiliense 18h30 22h30

10/12 Araraquara Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 1181 - Vila Racy, Araraquara Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso) 18h30 22

