Concertos USP chega ao fim com apresentação na Álvaro Guião

A Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, no centro de São Carlos - recebe no dia 27 de novembro o último concerto de 2024 com a USP Filarmônica, integrado na série “Concertos USP” nas comemorações do 30º aniversário do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

A partir das 20h, a orquestra, sob a regência do Maestro professor Rubens Russomano Ricciardi, apresentará o seu 215º concerto com a participação dos melhores solistas da orquestra vencedores do “Prêmio Caio Pagano 2024” entre os estudantes do Departamento de Música da FFCLRP-USP, a saber:

Paola Adelmary Rojas Parra (violino) e Lucas Herrera Andrade Diniz (flautim), e ainda o solista Padre Christian Ferreira (barítono), também estudante do mesmo departamento.

Neste concerto serão interpretadas obras de: Dmítri Chostakóvitch, Gilberto Mendes, Rubens Russomanno Ricciardi, Radamés Gnattali, Dorival Caymmi, Guerra-Peixe, Hanns Eisler, Pablo Sarasate e Antônio Vivaldi.

Com entrada livre e gratuita, os ingressos para este concerto estarão sendo distribuídos nos dias 25 e 26 de novembro, das 8h às 11h e 14h às 17h30 na assessoria de comunicação do IFSC/USP, e no próprio dia do evento, na entrada da Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, a partir das 18h30. (IFSC/USP)

