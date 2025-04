Como medir as estrelas? Venha descobrir no Sessão Astronomia dessa semana

Crédito: NASA ESA CSA STScI Klaus Pontoppidan

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 12 de abril, às 19 horas, será “Como sabemos o tamanho das estrelas?”. O palestrante será Marcos Vinicius Tomás Olegario, da equipe do Observatório.

O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: O Universo é repleto de estruturas fascinantes e, entre elas, as estrelas ocupam um lugar especial em nossos corações, iluminando os céus noturnos desde os primórdios da humanidade. Apresentando-se com diferentes cores, distâncias e tamanhos, é natural nos perguntarmos: ‘Como sabemos tudo isso?’. Nesta palestra, vamos explorar esse mistério e entender como os astrônomos determinam o tamanho — e outras características — das estrelas que habitam o cosmos.

