Começa neste domingo o Cerco de Jericó da Paróquia São João Paulo II no Jardim Embaré

Neste domingo (22) começa o grande Cerco de Jericó em sua quarta temporada. O missionário Thiago Tomé da Comunidade Canção Nova, estará em São Carlos, fazendo a abertura deste momento, a partir das 15h com a Santa Missa, pregação e muito louvor. Durante 7 dias, acontece adoração incessante (24h/dia) ao Santíssimo Sacramento contanto com duas Missas diárias: às 19h30 que contará com a presença de diversos sacerdotes e outra às 22h. Também haverá missas às 6h30, 14h, 16h30 e 19h30.

O bolo de pote do padroeiro também está disponível a venda. Para adquirir, basta entrar em contato com a paróquia no telefone/WhatsApp: (16) 4042 0200

A quermesse acontece de 25 a 27 de outubro. O ambiente é o mesmo que é realizado a tradicional Festa do Milho, ao lado da igreja, totalmente coberto, amplo e acolhedor.

A música ao vivo fica por conta das duplas João Carlos e Bruno, Santu e Moraes e Pedro Vitor e Mariana.

As festividades se encerram no dia 30 com uma grande noite de louvor com a presença do Frei Wilson Balbino a partir das 19h30.

Informações podem ser obtidas pelo link ou 16 4042 0200

No dia 22 de outubro é celebrado o São João Paulo II e a paróquia que leva o nome, preparou um mês repleto de comemorações.