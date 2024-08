Cinema móvel gratuito chega a Itirapina nos dias 22 e 23

As cidades de Corumbataí e Itirapina serão agraciadas com uma dose extra de cultura e entretenimento nos próximos dias. É que estará por lá a temporada de um cinema móvel gratuito que promete trazer experiência única de acesso à sétima arte, oferecendo filmes para todas as idades. Trata-se do Cine Eixo, projeto da Porto Cultural Vix e do Ministério da Cultura, com promoção da concessionária de rodovias Eixo SP que consiste em uma carreta toda climatizada que transforma praças e espaços públicos em cinema. A iniciativa deu start neste mês no Estado de São Paulo e percorrerá um total de 21 cidades do Interior até 15 de outubro.

Em Corumbataí, as sessões acontecerão o dia todo nos dias 19 e 20 na Praça Central, na avenida 2, entre as ruas 3 e 4. Na sequência, a carreta do Cine Eixo segue para Itirapina, onde a Praça da Matriz (Rua 5) será palco de exibições nos dias 22 e 23.

As sessões ocorrem sempre das 8h às 19h, com um total de 5 filmes por dia (veja a programação detalhada abaixo), e os ingressos devem ser retirados antecipadamente e nos próprios locais das exibições.

O projeto

Com estrutura semelhante à dos cinemas convencionais, o Cine Eixo oferece sala com isolamento térmico e acústico, ar condicionado, bomboniere e som e projeção digitais. O espaço tem capacidade para 78 pessoas sentadas e um elevador PCD para garantir que todos tenham acesso à magia do cinema. E, para tornar a experiência ainda mais especial, pipoca e refrigerante são gratuitos para todos os espectadores.

O Cine Eixo permanecerá dois dias em cada uma das 21 cidades da temporada, oferecendo cinco exibições por dia. Além de Corumbataí e Itirapina, os municípios que receberão o Cine Eixo em agosto são: Brotas (26 e 27 de agosto) e Torrinha (29 e 30 de agosto).

Em setembro, o projeto segue para Dois Córregos (2 e 3 de setembro), Mineiros do Tietê (5 e 6 de setembro), Itapuí (9 e 10 de setembro), Piratininga (12 e 13 de setembro), Gália (16 e 17 de setembro), Herculândia (19 e 20 de setembro), Parapuã (23 e 24 de setembro) e Lucélia (26 e 27 de setembro).

Depois, as exibições ocorrem em Mariápolis (30 setembro 1 de outubro), Flórida Paulista (3 e 4 de outubro), Caiabu (7 e 8 de outubro), Indiana (10 e 11 de outubro), e Junqueirópolis (14 e 15 de outubro). Os locais da temporada em cada município serão divulgados nos próximos dias.

Lançado na última semana, o projeto já contemplou moradores em Cordeirópolis e Santa Gertrudes.

Programação

A programação do Cine Eixo foi pensada para agradar a todos os públicos, com histórias cativantes e emocionantes para toda a família, de clássicos atemporais até as mais recentes aventuras animadas e comédia. As sessões da manhã e da tarde, são voltadas às crianças e seus acompanhantes, programas ideais para o vovô ou a vovó aposentados curtirem com seus netos. Já as noturnas, agradam principalmente ao público jovem e pessoas que procuram uma distração para relaxar após o dia de trabalho.

No primeiro dia de exibições, os espectadores terão a oportunidade de assistir a sucessos da Disney, como "Elementos", exibido às 8h, e "Wish", com sessão às 10h. Na sequência, o Cine Eixo exibe "Encanto" às 14h; "Pluft, o Fantasminha" às 16h (sessão com plena acessibilidade), e " A Pequena Sereia" às 19h.

Já o segundo dia de exibições reserva ainda mais surpresas, com o filme "Mundo Estranho", exibido às 8h, "Lightyear" às 10h, "Dois Irmãos" às 14h, “A Bela e a Fera” às 16h, e o sucesso nacional "Mussum - O Filmis" às 19h (sessão com plena acessibilidade).

Serviço

Mais informações sobre os filmes e a programação podem ser obtidas por meio do site: www.cineeixo.com.br

Os ingressos para as sessões devem ser retirados antecipadamente nos próprios locais e dias das exibições.

Leia Também