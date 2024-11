Cineclube exibe sucesso de bilheteria do fim da década de 60

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme A Piscina, sábado, 9, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

A Piscina

La Piscine, França/Itália, 1969, Drama, 117 minutos

Direção: Jacques Deray

Elenco: Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém diálogos adultos)

Áudio original em francês, com legendas em português

Sinopse: Jean Paul é um escritor passando férias em St. Tropez com a namorada Marianne, jornalista de sucesso, quando ela recebe um telefonema de Harry, um antigo amante, que está chegando com a filha Penélope. Ao se encontrarem, Harry tenta uma reaproximação com a antiga amante, enquanto Jean Paul se encanta com a filha do rival.

Leia Também