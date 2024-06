Cineclube CDCC traz filme polêmico sobre as missões jesuítas na América do Sul do século XVIII

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme A Missão, dia 22 de Junho, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

A MISSÃO

The Mission, Reino Unido, 1986, Drama, 125 minutos

Direção: Roland Joffé

Elenco: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém violência e nudez)

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: No final do século XVIII, um mercador de escravos fica com crise de consciência por ter matado seu irmão num duelo. Para tentar se penitenciar, o homem se torna um padre e se une a Gabriel, um jesuíta bem-intencionado que luta para defender os guaranis, mas se depara com interesses econômicos vindos de fora.

