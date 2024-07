Cineclube CDCC exibirá quatro filmes em agosto

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC da USP São Carlos divulgou na manhã desta segunda-feira, 29, a programação do mês de agosto. A previsão é a exibição, gratuita, de quatro filmes, sempre aos sábados.

Dia 3, O Castelo, um longa alemão. No dia 10, o drama francês Os Incompreendidos. Já no dia 24, outro drama, de origem alemã, intitulado Lili Marlene. Encerrando o mês, o terceiro drama, de origem francesa, com o título Conto de Verão.

O Cineclube CDCC tem como objetivo promover e divulgar a ciência e a cultura para a comunidade em geral. Instalado em um prédio histórico, é uma referência na cidade, e também devido à sua localização, favorece a confluência de crianças, jovens e adultos nas suas dependências.

Desde o ano de 1981, o Cineclube programa filmes de caráter artístico e cultural, sempre aos sábados, às 20 horas, e com entrada franca. Visando sempre o debate de ideias e conceitos, a programação é cuidadosamente elaborada para propor a reflexão e discussão sobre os temas abordados nos filmes. Produções de países como Romênia, Grécia, Irã, Coréia do Sul, México, Bolívia, Chile etc. são corriqueiras na programação mensal, dando-se a oportunidade ao espectador de conhecer as tradições, estilos de vida e as peculiaridades na produção dos filmes desses povos. Obras dessa natureza não são usualmente exibidas no circuito comercial dos cinemas ou emissoras de TV e, portanto, o CDCC, por meio do Cineclube, contribui para a disseminação da sétima arte.

