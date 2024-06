Cineclube CDCC exibe filme em parceria com o Encontro Municipal de Educação Ambiental

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme O Eco em Mim, sábado, 8, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

O ECO EM MIM

Brasil, 2023, documentário, 73 minutos

Direção: Leandro Lima e Hygor Amorim

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

Áudio em português, sem legendas

Sinopse: Cinco pessoas receberam uma câmera e o convite para registrar seus cotidianos, apresentando as mudanças de hábitos que fizeram para melhorar a relação com o planeta. Elas compartilham práticas e experiências desses espaços de resistência, enquanto ampliam o debate acerca do movimento e seu papel educacional, político e social.

Essa exibição é diferente e especial: como parte dos eventos do Encontro Municipal de Educação Ambiental de 2024, o Cineclube CDCC exibirá um filme que tem como temática a sustentabilidade e ainda conta com produção são-carlense! Os diretores Hygor Amorim e Leandro Lima têm uma empresa de audiovisual na cidade. Não deixe de conferir!

Leia Também