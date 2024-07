Cine Observatório exibe o filme “A Chegada” no mês de julho

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Neste domingo, 14, o Cine Observatório exibirá o filme "A Chegada". O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17h30. Além do dia 14, o filme será exibido no dia 21 de julho.

Sinopse do filme: a vida de uma linguista muda drasticamente após um evento que chocou o mundo: a chegada de 12 naves de origem extraterrestre em diferentes partes do planeta. Quando ela é recrutada para tentar comunicar-se com os tripulantes dessas naves, sua visão de mundo fica sujeita a mudar permanentemente.

Duração: 116 minutos

Classificação indicativa: não indicado para menores de 10 anos

