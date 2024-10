Cine Observatório exibe filme de terror fascinante durante novembro

O Halloween foi em outubro mas haverá terror em novembro no Cine Observatório! Neste domingo, 3, o Cine Observatório exibirá o filme "Alien, o Oitavo Passageiro". O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP São Carlos e acontece às 17h. O filme também será exibido no dia 10 de novembro.

Sinopse do filme: O rebocador espacial Nostromo responde a um misterioso sinal vindo de um mundo em outro sistema planetário, sinal esse que indicaria a presença de vida alienígena. Relutantes, mas seguindo os protocolos ditados pelos empregadores, os tripulantes respondem ao sinal indo até a fonte e desembarcam no distante corpo planetário. Para o horror de toda a equipe, após um evento traumático com um dos tripulantes, eles se veem obrigados a compartilhar a nave com uma forma de vida extremamente desenvolvida, inteligente e... mortífera!

Duração: 1h56 minutos

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

