ChorandoSemParar é transferido para a Estação Cultura

Apresentações musicais do 20º. Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar acontecem na Estação Cultura (Estação Ferroviária), na Praça Antônio Prado, s/n - Centro, em São Carlos - Crédito: divulgação

As apresentações musicais da edição de 20 anos do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar foram transferidas para a Estação Cultura (Estação Ferroviária), localizada na Praça Antônio Prado, s/n - Centro, em São Carlos e acontecem nos dias 13 (a partir das 19h), 14 (a partir das 17h30) e 15 de dezembro. No domingo (15), das 10h às 22h, serão 12 horas ininterruptas, formato que inspirou o nome do festival. As atividades formativas, como palestras, workshops e rodas de conversa, do 20º ChorandoSemParar acontecem no Centro Cultural no Campus 1 da USP São Carlos.

Fátima Camargo, diretora do ChorandoSemParar, explica que a mudança se deve por motivo de força maior. “A transferência de local do Festival foi em virtude da previsão do tempo indicar chuvas fortes neste fim de semana em São Carlos e pelos riscos gerados pela montagem de uma estrutura de palco e tenda mais frágil. Devido à falta de verbas neste ano, não teríamos a mesma estrutura que o Festival costuma ter na Praça XV e para segurança do público e dos artistas as apresentações serão na histórica e linda Estação Cultura, mantendo a tradicional programação e elenco de altíssima qualidade musical”.

Nessa edição, o ChorandoSemParar faz homenagem em memória ao flautista e compositor Joaquim Callado (1848/1880 RJ), considerado o "Pai do Choro" e conta a presença do convidado homenageado Henrique Araújo, compositor e multi-instrumentista de cordas.

Tendo Joaquim Callado como inspiração, essa edição será dedicada aos instrumentistas negros brasileiros de todos os tempos. Callado inspira também a escolha do elenco, repertório, temas das atividades formativas e, enfim, de toda a programação, que pode ser conferida no link https://contribuintecultura.wixsite.com/chsp/elenco

Elenco confirmado

A 20ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar em São Carlos, promete ser uma celebração histórica, com uma programação repleta de homenagens e apresentações locais, nacionais e internacionais.

No elenco confirmado está Henrique Araújo, convidado homenageado dessa edição, com o projeto Choro Negro (São Paulo). Referência do cavaquinho e do bandolim, Henrique Araújo reúne-se com seu quarteto para celebrar a música afrobrasileira. O quarteto, formado também por Xeina Barros (percussão), Marcelo Miranda (piano e violão) e Vanessa Ferreira (contrabaixo acústico), interpreta obras de músicos e musicistas afro-brasileiros e afro-brasileiras. Na flauta, Bira Nascimento faz uma participação especial.

A Big Band do Projeto Guri de São Carlos também se apresenta no ChorandoSemParar. Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luthieria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.

Nicolas Krassik (França) promete uma apresentação vibrante, com técnica e emoção, feita para ouvir e também para dançar. Nascido em 1969 na periferia de Paris, o violinista Nicolas Krassik é um dos herdeiros da famosa tradição francesa de violinistas de Jazz.

Outras participações importantes estão confirmadas como a do clarinetista Alexandre Ribeiro (São Paulo), da pandeirista Roberta Valente (São Paulo) e do instrumentista, arranjador e acordeonista Thadeu Romano (São Paulo).

Os grupos Fios de Choro (São Paulo), Interior Arraigado (São Paulo), Jazz Combo e Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí, Panorama do Choro (São Paulo) e a Orquestra Paulista de Choro, formada por musicistas e arranjadores residentes entre São Paulo e Campinas, também são atrações do Festival.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Festival Internacional de Música Instrumental - 20ª Edição do ChorandoSemParar em São Carlos, SP

ATIVIDADES FORMATIVAS: de 12 a 15 de dezembro: palestras musicais, workshops, e rodas de conversa. Local - Centro Cultural da USP - São Carlos

APRESENTAÇÕES MUSICAIS: de 13 a 15 de dezembro. Local - Estação Cultura (Praça Antônio Prado, s/n – Centro) - São Carlos

Sexta, 13/12

Esquenta Chorando

19h00 às 21h00 - Rodas de Choro

Sábado, 14/12

Abertura do programa

17h30 - Thadeu Romano & Interior Arraigado

19h30 - Jazz Combo e Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí participação do flautista, saxofonista, maestro e compositor carioca Edu Neves

Domingo, 15/12

12 HORAS DE MÚSICA, SEMPARAR!

10h - Roda de Choro

11h30 - Big Band do Projeto Guri

13h- Roda de Choro

14h - Workshow - A Sonoridade do Violão Tenor - Tiago Veltrone Quarteto

15h - Roda de Choro

16h - Choro in Jazz - John Berman (EUA) & Thadeu Romano Quarteto

17h - Grupo Fios de Choro

18h - Henrique Araújo & Choro Negro

19h - Homenagem ao Maestro Laércio de Freitas por Thalma de Freitas participação - Vanessa Ferreira

19h30 - Orquestra Paulista de Choro

20h30 - Nicolas Krassik (França)

21h10 - Panorama do Choro

21h30 às 22h - Grande final com participações muito especiais

