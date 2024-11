Chegada do Papai Noel no Iguatemi São Carlos será no dia 20 de novembro

Chegada do Papai Noel ao Iguatemi será no dia 20 de novembro - Crédito: divulgação

Nesta quarta-feira (13), o Iguatemi São Carlos inaugurou sua decoração de Natal, trazendo o espírito natalino com uma fachada iluminada e uma experiência interativa na Praça de Eventos. A decoração conta com atrações como um piano interativo, um escorregador em formato de bota do Papai Noel e oficinas de pintura para crianças, que estarão disponíveis até o dia 2 de janeiro de 2025, das 12h às 20h.

A tradicional “Chegada do Papai Noel” acontecerá no dia 20 de novembro, às 15h, na rotatória da Samsung, com personagens e música para receber o bom velhinho. O Papai Noel estará disponível em seu Trono, na rotatória da Riachuelo, a partir do dia 20/11 das 16h30 às 20h, e entre os dias 21/11 e 23/12 das 14h às 20h. Na véspera de Natal, ele atenderá das 12h às 18h.

O Iguatemi promete mais novidades para dezembro, incluindo uma promoção que dará panettones de chocolate e horários especiais para as festas de fim de ano.

Serviço:

Chegada do Papai Noel: 20/11, às 15h, rotatória da Samsung

Trono do Papai Noel: 20/11 a 24/12, rotatória da Riachuelo

Oficinas Temáticas: 13/11/24 a 02/01/25, Praça de Eventos, das 12h às 20h

