Cantor Daniel se apresenta em São Carlos em julho

Cantor Daniel - Crédito: divulgação

A Associação comercial de São Carlos (Acisc) trará uma das maiores vozes do país para o seu Jantar do Comerciante, o cantor Daniel. O evento está marcado para a noite de 29 de julho, na Oasis Eventos, e a abertura das vendas das mesas acontece no dia 15 de maio. O momento também celebrará os comerciantes do ano.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, afirma que o evento certamente irá surpreender que estiverem presentes. “Vai ser sem dúvidas uma noite marcante, uma festa do tamanho que o comerciante da cidade merece, com buffet completo, além disso a gente vai contar com o talento e carisma do Daniel, que arrasta tanta gente para os seus shows ano após ano, será uma noite maravilhosa”, exclama Zelão.

O jantar contará com capacidade de aproximadamente 1.200 pessoas e o início das vendas das mesas começará no dia 15 de maio.

E é justamente no momento em que Daniel celebra 40 anos que a Acisc traz o cantor para São Carlos. As quatro décadas de história fez com que o artista preparasse um show em homenagem ao amigo João Paulo.

“Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” é um show dedicado ao repertório da dupla que emocionou o país na década de 90. Mais do que uma homenagem, o show será um marco na vida de Daniel ao cantar os maiores sucessos da época.

O cantor se prepara para colocar o projeto na estrada e declara que essa homenagem é uma maneira de conectar novas e antigas gerações ao inesquecível trabalho da dupla. “Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria diante do público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos. É realmente muito prazeroso o poder que a música tem e saber, principalmente, que fizemos algo que ficou registrado e que novas gerações estão presenciando”, explica Daniel.

O artista promete relembrar os grandes sucessos que cantou ao lado de João Paulo, como ‘Estou apaixonado’, ‘Hoje eu sei’, ‘Minha estrela perdida’, ‘Nelore valente’, entre outras.

Homenageados

O evento também contará com as homenagens para o comerciante do ano, Mario Eduardo Dotto de Almeida, e João José Figueira de Almeida, o homenageado do ano. Eles representam, respectivamente, a Rede de Farmácias Rosário e o Grupo Engefort. Ambos foram anunciados no dia 24 de março.

Leia Também