Biblioteca Comunitária da UFSCar sedia exposição conjunta de dois artistas

Exposição conjunta na BCo da UFSCar: Fernando Doria e Antonio Luciano expõem trabalhos - Crédito: Divulgação

Durante o mês de setembro, o Departamento de Ação Cultural da Biblioteca Comunitária (BCo) da UFSCar apresenta uma exposição conjunta de dois artistas instalada no Piso 1 da Biblioteca.

A primeira exposição, intitulada "De tudo ao meu amor serei atento", é de Fernando Doria. O artista vem de uma geração mais livre que não precisava estar compartimentada como hoje se vê, o que lhe proporcionou liberdade artística para produzir o que gosta e sabe fazer, de modo a não ter uma identificação enquadrada, engessada dentro de um único padrão.

Já a segunda, "Do fio à forma", é de autoria de Antonio Alfonso Luciano, artista que trabalhou desenho, pintura, modelagem, mosaico e cerâmica, e que na escultura dedicou-se à pedra, madeira e ferro. Porém, foi no aramado que encontrou o que mais lhe possibilita experimentar infinitos volumes, permitindo transcender a forma física do material percebendo sua luz e sombra como essência, que por vezes se torna o produto final da obra.

As exposições podem ser conferidas na BCo, que fica na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. A entrada é aberta ao público e gratuita. Mais informações no Instagram da BCo (@bco_ufscar) ou pelo e-mail acaocultural.bco@ufscar.br.

