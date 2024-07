Biblioteca Amadeu Amaral vai realizar oficina de fotografia de paisagem

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de transformar a visão em arte, o Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (Sibisc) está com inscrições abertas para a Oficina de Fotografia de Paisagem. A oficina “Descubra a Arte da Fotografia de Paisagem” é gratuita e será realizada de 06 a 13 de agosto (todas as terças-feiras) das 14h às 16h na Biblioteca Pública Amadeu Amaral, localizada na Rua São Joaquim, nº 735, no Centro.

Uma oportunidade para os interessados que amam capturar a beleza natural do mundo ao seu redor e desejam transformar sua paixão por paisagens em fotografias impressionantes.

A oficina de fotografia é destinada para os amantes da natureza e querem capturá-la em imagens com qualidade e boa técnica. Visa ainda aprimorar as habilidades ou explorar um novo nicho, em vários níveis para fotógrafos amadores e profissionais, curiosos e criativos, novatos na arte de fotografar e deseja aprender desde o básico, com um curso que vai guiar passo a passo e oferecer a chance de elevar suas habilidades fotográficas e capturar a beleza do mundo de uma nova forma.

As inscrições e outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3374-4144 ou 3372-3493 ou pelo e-mail: sibi@educacao.saocarlos.sp.gov.br.

