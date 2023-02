Banda Tchakabum e artistas locais abrem o carnaval em São Carlos

Crédito: divulgação

As festividades de Carnaval em São Carlos começaram e no último domingo, 12, a folia tomou conta do ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho com o evento de pré-Carnaval, que contou com apresentações de artistas locais e da banda Tchakabum, animando a população que compareceu em bom número e prestigiou a festança.

Durante cerca de oito horas, quem esteve presente pôde se divertir com músicas atuais ou que fizeram sucesso no passado, seja com os artistas locais como DJ Anselmo Guedes, DJ Ander Z, banda Turma do Samba, Caio Mania, Quinteto Candeia e DJ Alex ou com a banda Tchakabum, que encerrou o evento com músicas que marcaram época como “Onda Onda” e “Dança da Mãozinha”.

A própria banda Tchakabum, inclusive, agradeceu a acolhida são-carlense e comemorou a retomada do Carnaval na cidade. “A gente está muito feliz com a volta dos shows neste pós-pandemia. Já fizemos muito show em São Carlos e voltar para cá é sempre muito bom, pois o público é animado e a gente diverte todo mundo quando tem o Tchakabum na área”, disseram os integrantes da banda, Marcelo e Nem Menezes.

Presente no evento, o vice-prefeito Edson Ferraz também celebrou o retorno das festividades carnavalescas em São Carlos após dois anos de pandemia.

“A Prefeitura está retomando o Carnaval e tivemos um evento muito bonito no Ginásio Milton Olaio Filho com o pré-Carnaval. Aproveito para convidar todos para que, a partir da próxima sexta-feira (17/02), compareçam aos eventos de Carnaval que faremos em diversos locais, todos com entrada gratuita e para todos os gostos e idades”, ressaltou Ferraz, que esteve acompanhado dos secretários municipais de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, e de Esportes e Cultura, Thiago de Jesus, e dos vereadores Djalma Nery e Professora Neusa que repassou emenda parlamentar para a realização do evento.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, foram cerca de 5,5 mil pessoas compareceram ao pré-carnaval no Milton Olaio Filho, que aconteceu das 14h às 22h.

A partir desta sexta-feira, 17, e perdurando até a seguinte terça-feira, 21, a Prefeitura realiza oficialmente o Carnaval na cidade em cinco locais. Acompanhe a programação:

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO – “CARNAFUNK”:

DIA 17/02:

21h às 22h- DJ Andersen

22h às 23h- DJ Ligeiro

23h à 1h- Aline Braga e Banda

01h às 02h- DJ Antony

DIA 18/02:

21h às 22h- DJ Tom

22h às 23h- DJ Andersen

23h à 1h- Caio Mania e banda

1h às 2h- DJ Lavezzo

DIA 19/02:

21h às 22h- DJ Honda

22h às 23h- DJ AnderZ

23h à 1h- Quarta Essência

1h às 2h- DJ Tom

DIA 20/02:

21h às 22h- DJ Antony

22h às 23h- DJ Lavezzo

23h à 1h- Quarta Essência

1h às 2h- DJ AnderZ

DIA 21/02:

20h às 21h- DJ Honda

21h às 23h- Caio Mania e banda (convidados)

23h às 0h- DJ Ligeiro



PRAÇA DA XV:

DIA 18/02:

18h às 20h - Regina Dias e banda

20h30 às 22h30 - Doce Veneno

DIA 19/02:

16h às 19h - Grupo Sambanda

19h45 às 20h45- Six Alive

21h às 22h30- Maria Butcher

DIA 20/02:

18h às 20h - Lê Lopes e banda

20h30 às 22h30- Doce Veneno

DIA 21/02:

16h às 19h - Grupo Sambanda

20h às 22h - Vinil 78



PARQUE DO BICÃO:

19/02:

15h às 19h - Matinê DJ Rogério



ÁGUA VERMELHA – EM FRENTE À IGREJA SÃO ROQUE:

20/02:

19h às 20h30 – DJ Anselmo Guedes

21h às 23h - Banda Los Pernas



SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA:

18/02:

19h às 21h - DJ Anselmo Guedes

21h às 23h - Banda Motivos do Samba

21/02:

16h às 20h - Matinê DJ Thiago Costa

