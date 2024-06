Apresentação da Escola Livre de Música " Maestro João Seppe" acontece nesta quinta e sexta

A Escola Livre de Música “Maestro João Sepe” tornou-se realidade em outubro de 2003 na cidade de São Carlos, por meio da Lei nº 13.135, que formalizou o projeto de estruturação, criação e implantação de um Núcleo de Educação Musical com oferecimento de aulas gratuitas.



A Escola é um Departamento da Associação de Artes de São Carlos – AASC, que através de convênio com a Prefeitura Municipal de São Carlos, recebe apoio para o desenvolvimento de suas atividades.



A Associação tem por finalidade promover atividades culturais, educacionais, e de lazer; promover cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, contribuindo com a educação para a arte em todas as suas manifestações.



Atualmente com 350 alunos, a escola vem formando músicos a fim de dar oportunidade de adquirirem experiência em grupos de práticas de conjunto, como bandas, orquestras e coro.



A Escola oferece os cursos de violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, violão sertanejo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarinete, saxofone, percussão, trompete, trombone, bombardino, tuba, musicalização infantil, musicalização adulto e idoso, técnica vocal, acordeon e banda marcial. Também oferece aulas de teoria e prática de conjunto.

A Escola está instalada na Rua Jesuíno de Arruda, nº 1.598, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3307-

O Teatro Municipal de São Carlos “Dr. Alderico Vieira Perdigão” recebe nesta quinta-feira (27/06) e na sexta (28/06) os músicos da Escola Livre de Música "Maestro João Sepe" que farão uma apresentação especial aberta ao público.Na quinta-feira, dia 27, a partir das 19h, o espetáculo contará com apresentações de violão clássico, clarinete, flauta transversal, acordeon e saxofone, além de coral. Já na sexta-feira, dia 28, também a partir das 19h, vai ter banda marcial, violoncelo, violino, viola de arco, contrabaixo acústico, viola caipira, violão sertanejo, trombone, trompete e orquestra. Para assistir as apresentações basta retirar o ingresso, gratuitamente, uma hora antes do início do evento.