Acontece neste final de semana a Festa em Louvor da São Benedito

Acontece neste final de semana, (sábado e domingo) a festa em Louvor da São Benedito.O evento que vai até o dia 13 de outubro terá muitas atrações, além de quermesse e show de prêmios.

No primeiro dia de festa, no sábado (28), a partir das 19h30 terá quermesse na praça da igreja, com comidas típicas: espetinhos, pastel, milho verde, cachorro-quente, batata frita, doces, além de bebida. Música ao vivo com a dupla Danilo e Diego.

No domingo (29), a festa continua a partir das 19h30 e terá como atração musical a banda Digito 3

A paróquia fica localizada na rua General Osório nº510 no Centro. Informações podem ser obtidas no contato: (16) 3371-0247







