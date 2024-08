A Ascensão dos Jogos Online Gratuitos

Não é segredo para ninguém que atualmente os jogos online gratuitos são uma forma de entretenimento muito popular. Diversas plataformas, empresas e sites focados unicamente em produzir e oferecer jogos lucram milhões todos os anos, justamente pelo constante crescimento de popularidade desta forma de entretenimento.

Por muito tempo os jogos foram vistos como algo de criança, mas alguns títulos de games históricos mudaram este cenário e hoje em dia é mais comum encontrar adultos em jogos online do que crianças. O Brasil é um dos maiores consumidores de jogos gratuitos online e a tendência é que este consumo cresça cada vez mais.

Principais jogos na popularização dos jogos online gratuitos

A linha do tempo dos jogos sempre foi muito marcada por consoles, mas o mercado de jogos online gratuitos surgiu e se popularizou em computadores. Entender um pouco melhor esta história pode te ajudar a conhecer com mais detalhes o mercado de jogos e descobrir as principais tendências futuras para os jogos online.

A popularidade dos jogos online gratuitos cresceu aos poucos ao longo dos anos. Durante todo este período de crescimento é possível elencar alguns jogos como principais títulos que levaram o mercado de jogos a um novo nível. Abaixo você poderá ver em detalhes como cada um destes jogos ajudou a influenciar o mercado de jogos da atualidade:

· Counter Strike

Um dos principais jogos na revolução no mundos dos jogos online gratuitos foi um título pago, o famoso Counter Strike. Este jogo surgiu como uma modificação de Half Life, mas devido a grande popularidade do game rapidamente a Valve, dona dos direitos do jogo, oficializou o título Counter Strike como um jogo online.

Incialmente este jogo se popularizou como um multiplayer local, ou seja, os jogadores de uma mesma casa ou lanhouse jogavam partidas entre si. Rapidamente este cenário mudou, pois a possibilidade de jogar online foi um fator primordial para a popularização do título.

· League of Legends

Depois do sucesso enorme que Counter Strike causou no mundo dos jogos, mesmo sendo um jogo pago, League of Legends foi um grande marco para a indústria dos jogos online. Lol é um jogo de 2009, que segue o mesmo modelo de Dota, outro jogo do mesmo gênero também online, mas que não conseguiu a projeção de LOL no cenário brasileiro.

Este jogo tático se tornou rapidamente um dos mais jogados do mundo adotando um modelo de jogos gratuitos que vendiam produtos. Este formato de jogo se tornou um padrão para a indústria de jogos online gratuitos e tudo teve grande destaque e sucesso com este título da empresa Riot Games.

· Minecraft

Outro jogo que colaborou para a popularidade dos jogos online gratuitos foi Minecraft, um jogo Sandbox de mundo aberto criado pela Mojang. Neste jogo seu objetivo é criar casas e sobreviver em um mundo aberto repleto de perigos, itens e formas de jogar diferentes.

O modelo online de Minecraft foi um grande marco para a indústria de jogos, nele mundos eram compartilhados entre jogadores e por ser um Sandbox cada universo era único. Foi este jogo o responsável por tornar títulos de sobrevivência e jogos de mundo aberto online realmente muito popular entre pessoas de todas as idades.

· Jogos de cassino

Todo este percurso passando por jogos diferentes e títulos inovadores resulta no cenário atual, o dos jogos online de cassino. Hoje em dia, plataformas como os www.melhorescassino.com.br são comuns e te entregam listas com os melhores sites para curtir suas apostas em jogos de cassino e fazer apostas esportivas em mercados diferentes.

Os jogos de cassino começaram a se popularizar no Brasil em 2019, ano em que as leis brasileiras se tornaram mais abrangentes quanto a jogos de azar. As versões gratuitas dos jogos rapidamente se tornaram um grande sucesso e até hoje possuem uma grande base de jogadores ao redor do mundo.

Cenários de E-Sports e influência nos jogos online gratuitos

Existem diversos fatores que contribuem para a popularidade dos jogos no online gratuitos no Brasil, um deles é o financeiro já que você não precisa gastar nada para jogar. Outro fator que ajuda a popularizar os jogos online são os cenários esportivos que giram ao em torno de jogos populares como Call Of Duty e muitos outros.

Os cenários de e-sports foram os responsáveis por tirar aquele estigma de jogos como algo para criança. Jogos competitivos tornaram-se, mais populares pois além de ser uma forma de curtir momentos jogando também se tornaram uma possível profissão dando ainda mais influência para os jogos online no mundo todo.

Tendências futuras para o mercado de jogos online

Não é muito difícil prever o futuro dos jogos online gratuitos, este é um mercado que cresce mais a cada dia. Os jogos oferecem uma forma de se divertir sem sair de casa e sem gastar muito, um cenário perfeito para quem tem pouco tempo livre ou simplesmente não pode gastar muito, mas procura se divertir.

A tendência é que cada vez mais estes jogos se tornam mais importantes dentro do Brasil e no mundo todo. Diversos sites oferecem jogos com boa qualidade de forma gratuita vendendo apenas itens cosméticos e itens sem impacto na jogabilidade a tendência é que cada vez mais este modelos de jogos se torne mais comum.