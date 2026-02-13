(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Entretenimento

2º Encontro de Carros Antigos acontece no dia 8 de março em São Carlos

13 Fev 2026 - 13h53Por Jessica CR
Os apaixonados por automobilismo e veículos clássicos já têm compromisso marcado no próximo dia 8 de março (domingo). A cidade de São Carlos recebe o 2º Encontro de Carros Antigos, a partir das 9h, na Estação Damha Mall.

O evento promete reunir modelos clássicos e raridades automotivas que marcaram época, proporcionando ao público uma verdadeira viagem no tempo. Além da exposição de veículos antigos, a programação contará com mostra de miniaturas, praça de alimentação e apresentações musicais ao longo do dia.

A entrada será solidária: os organizadores solicitam a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações beneficentes.

O encontro reúne clubes e grupos de antigomobilismo da região, fortalecendo a cultura automotiva e promovendo um ambiente familiar para apreciadores e colecionadores.

Local: Estação Damha Mall – São Carlos (SP)
Data: 8 de março (domingo)
Horário: A partir das 9h
Entrada: 1 kg de alimento não perecível

