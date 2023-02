Secretaria municipal de trabalho, emprego e renda abre inscrições para o curso de informática

Secretaria de Emprego e Renda - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), abriu as inscrições para o curso de Informática Básica. “Nosso interesse é cada vez mais oferecer condições para que os cidadãos possam ter uma melhor qualificação no mercado de trabalho”, afirmou a secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti.

O curso é de graça e as inscrições podem ser realizadas até quarta-feira (01/03), na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro. O atendimento é das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 14 anos, ensino fundamental completo, apresentar RG, CPF, Carteira Profissional, Título de eleitor e comprovante de endereço. Inscritos de 14 a 16 anos devem comparecer com responsável.

As aulas ocorrerão no Centro de Educação de Jovens e adultos (CEJA), localizado na rua Nove de Julho, nº 1.194, no Centro - sempre às terças e sextas-feiras, de 03/03/2023 à 12/05/2023 das 18h30 às 21h. Os alunos inscritos recebem e certificado de conclusão de curso. O curso terá carga horária de 48 horas, o objetivo do curso é a inserção na sociedade da comunicação e informação digital, proporcionando vivência e informações do cotidiano, os temas abordados serão: Módulo introdução ao hardware, Prática da Digitação, Mundo Digital, Inteligência Artificial, Reconhecimento do Espaço de Internet, Pacote Office, Criação de Planilhas, entre outros. “Vamos cada vez mais buscar alternativas de qualificação, em diversas áreas, o caminho é a diversificação de nossas atividades”, conclui a secretária Dani Favoretto Valenti.

