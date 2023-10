Santander contrata mais de 100 assessores de investimentos no interior paulista

Santander - Crédito: reprodução/jcconcursos.com.br

Com a demanda crescente da plataforma de investimentos Santander AAA, o Banco amplia a contratação de assessores no interior paulista. São mais de 100 vagas disponíveis para essa região do País. Entre as cidades com maior número de vagas estão Araçatuba (6); Bauru (7); Botucatu (6); Presidente Prudente (6); Ribeirão Preto (8); São José do Rio Preto (8); e São Carlos (2). Em todo o estado de São Paulo, são 252 posições abertas para mais de 70 municípios. Serão contratados 730 assessores, no total, para trabalhar em 170 cidades do País e regionalizar ainda mais a atuação do AAA.

A iniciativa integra a fase 2 do Santander AAA, que busca transformar o Banco na melhor plataforma de investimentos do mercado e já apresentou números positivos neste primeiro ano, com bons resultados de captação líquida e vinculação dos clientes.

“As novas vagas dão sequência ao projeto AAA e mostram que acertamos na construção deste modelo inovador, que valoriza o empreendedorismo. Além da garantia de uma remuneração fixa e da possibilidade de seguir carreira dentro de uma instituição global, nossos assessores também recebem uma remuneração variável meritocrática atrelada ao seu protagonismo. Ou seja, é o melhor dos dois mundos”, diz Gustavo Lendimuth, superintendente executivo do Santander AAA.

Para se candidatar a uma vaga de assessor de investimentos, os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. A certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) é pré-requisito. A CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) e a CFP (Certified Financial Planner) são diferenciais. As inscrições para se candidatar a uma vaga de assessor devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa

“Para entregar a melhor assessoria de investimentos do mercado aos nossos clientes, buscamos atrair cada vez mais talentos que compartilham do nosso propósito de recomendar as alocações mais adequadas ao perfil de cada um, do mais conservador ao mais agressivo. São profissionais especializados que trabalham de forma regionalizada, entendendo a população de cada município onde estamos presentes”, afirma Julio Vergaças Fernandes, superintendente executivo da Rede SP Interior do Santander Brasil.

