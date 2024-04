São Carlos registra saldo positivo de empregos no 1º bimestre de 2024

Secretaria de Emprego e Renda - Crédito: divulgação

São Carlos tem um motivo especial para comemorar o Dia do Trabalho na próxima quarta-feira, 1º de maio. Graças a dedicação e força dos trabalhadores, 86 mil empregados formais, a economia da cidade tem números que merecem ser comemorados.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) que registra bimestralmente os dados de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) apontam que São Carlos registrou no primeiro bimestre deste ano um saldo positivo de 666 novos postos de empregos em fevereiro, em janeiro o saldo era de 329 empregos. Um crescimento de 102,4%.

Segundo o CAGED São Carlos registrou em fevereiro deste ano 4.231 admissões ante 3.565 desligamentos (demissões) gerando o saldo positivo de 666 empregos. O setor de serviços que emprega 41.137 pessoas na cidade foi responsável pela contratação de 2.250 trabalhadores, seguido do comércio que admitiu 942 e a indústria outras 693 pessoas.

Um dos fatores que contribuíram para esse saldo positivo de empregos é o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), gestora da Casa do Trabalhador que abriu 787 novas vagas de emprego desde janeiro deste ano. Atualmente a Casa do Trabalhador está com 189 vagas de emprego abertas nas áreas de administrador, agente fiscal, ajudante de mecânico de radiadores, ajudante de obras, ajudante de transporte, analista de PCP, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliares contábil, de instalação, de jardinagem, montador de baús e carrocerias de caminhão, produção de coleta de ovos, barman, avicultor, carpinteiro, consultores de vendas, de viagens, costureira em geral, eletricista, cozinheiro em geral, engenheiro mecatrônico, esteticista, frentista, fresador ferramenteiro, funileiro de automóveis, garçom, mecânico de automóveis, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário (fretado), operador de caixa entre outras vagas cujos requisitos podem ser consultados na íntegra no site da Prefeitura de São Carlos no www.saocarlos.sp.gov.br clicando no ícone vagas de emprego.

Além das vagas de emprego, outro dado positivo para impulsionar economia da cidade é que São Carlos tem disponível para liberação R$ 5 milhões pelo Banco do Povo, um micro crédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura com o objetivo de promover a geração de emprego e renda por meio de concessão de empréstimos para o desenvolvimento das empresas e incentivo para quem quer iniciar um novo negócio.

O BPP São Carlos libera crédito de R$ 200,00 a R$ 21 mil para empreendedores formais: MEI, ME, LTDA, EIRELI, produtores rurais com CNPJ e empreendedores informais sem CNPJ, boleiros, doceiros, saladeiros, artesãos, sacoleiros, vendedores de produtos de catálogos, costureiros, motofretistas, motoristas de vans, caminhões, entre outros. As linhas de crédito têm juros mais baixos e os empréstimos tem taxas de 0,35% a1,0%.

O BPP São Carlos tem registrado aumento da procura pelo crédito e os dados mostram que no mês de janeiro foi liberado R$ 21 mil, fevereiro R$ 108 mil e março R$ 121.2 mil.

“Uma parcela do aumento das contratações de trabalhadores na cidade se deve ao trabalho realizado pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda que buscou desde 2023 qualificar a mão de obra de quem busca vagas de emprego na Casa do Trabalhador. A qualificação teve como meta, além de preparar melhor os candidatos na busca pelo emprego, a tendência de procura dos empregadores por profissionais qualificados. Já em relação ao Banco do Povo notamos uma procura maior dos empreendedores por mais crédito no primeiro trimestre deste ano para empreender e investir no negócio próprio”, ressaltou Danieli Valenti, secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, ressaltou que o saldo positivo de empregos reflete a importância da economia da cidade, mas lembrou que a relação contratação/demissão está ligada ao funcionamento da economia do país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo e, portanto, os dados econômicos sinalizam que para gerar empregos é preciso melhorar o funcionamento da economia do país.

“A Prefeitura tem feito a sua parte, incentivando o crescimento da economia da cidade com oferta de serviços públicos de qualidade e busca atrair novas empresas que possam gerar emprego e renda. Um exemplo é a chegada ao Parque Tecnológico Damnha II, da empresa de alimentos Fugini que abriu na cidade um novo centro de inovação. São Carlos foi a cidade escolhida, exatamente por ser reconhecida como um polo de inovação no Estado de São Paulo, abrigar grandes universidades e startups que estimulam o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, além de empresas e hubs de inteligência de diversificados negócios locais e multinacionais, portanto, a economia de nossa cidade tem sido dinâmica, o setor de serviços foi destaque na geração de postos de trabalho, assim como o nosso comércio e a indústria”, salientou Netto.

