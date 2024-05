Outback está contratando para unidade que será inaugurada no Iguatemi São Carlos

O restaurante Outback que deverá ser inaugurado em meados de junho do shopping Iguatemi está contratando colaboradores para atuar na nova unidade.

São 10 vagas disponíveis, entre elas: assistente administrativo, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha e jovem aprendiz. Os interessados devem se inscrever através do link: https://outback.gupy.io/

Assistente Administrativo

Atendente de Bar

Atendente de Restaurante

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Delivery

Auxiliar de Limpeza Cozinha

Auxiliar de Limpeza Salão

Jovem Aprendiz

Aprendiz

Recepcionista

Técnico em Manutenção

O Outback pertence ao grupo Bloomin’ Brands International e faz história no Brasil há mais de 25 anos. Tudo isso é possível porque a marca é construída por pessoas apaixonadas por momentos especiais, que encantam o(a) cliente com o atendimento hospitaleiro, divertido e cheio de Qualidade.

Aqui, transformamos o comum em extraordinário ao lado de profissionais apaixonados(as) por servir bem. Em 1997, inauguramos o primeiro restaurante na Barra da Tijuca (RJ). Com cortes de carne especiais e aperitivos icônicos, caímos no gosto dos brasileiros com a nossa qualidade, pratos bem servidos e sabor marcante, além da diversão no atendimento e o ambiente aconchegante.

Hoje, temos mais de 139 restaurantes no país em 49 cidades, 16 estados e Distrito Federal. Todos os restaurantes são liderados por Sócios(as) da Bloomin’, experientes no ramo de alimentação, hospitalidade e gerenciamento de pessoas.

A Cultura é o que nos move. Nossas Pessoas são a prioridade. Proporcionar momentos marcante é a nossa paixão!