Governo abre 3 mil vagas para profissionais que queiram ministrar aulas no ensino técnico

Ensino técnico - Crédito: divulgação

Profissionais graduados e/ou que possuam notório saber com experiência comprovada em uma das opções de cursos técnicos oferecidos pela rede estadual de São Paulo têm até dia 5 de agosto para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado para o próximo ano letivo. O cadastro é on-line no site da FGV, responsável pelo concurso, no link . A expectativa é que sejam contratados 3.000 profissionais para essas vagas em 2025.

Os selecionados vão ministrar aulas presenciais aos estudantes conforme habilitação de nível superior e os componentes curriculares correspondentes. São nove cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Já na região de São Carlos, há vagas em Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibate, Itirapina, Ribeirão Bonito, São Carlos. A relação completa está no final do EDITAL do concurso.

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) de sua preferência dentre as 91 regionais de todo o estado para eventual alocação. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar. A taxa de inscrição é de R$ 49.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 29 de setembro. O processo engloba ainda avaliação de títulos (diplomas de formação e experiência profissional) e prova prática (envio de videoaula gravada). Quem não for chamado na primeira seleção terá o nome incluído no cadastro de reservas.

“Podem participar do processo seletivo não apenas professores, mas também profissionais formados, entre outros cursos, em economia, engenharia, direito e na área da saúde. Todos são bem-vindos e serão importantes na formação de nossos estudantes”, ressalta o coordenador pedagógico da Educação, Daniel Barros.

