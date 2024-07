Estapar contrata Agente de Fiscalização para Área Azul em São Carlos

Área Azul - Crédito: arquivo

A Estapar, empresa responsável pela Área Azul de São Carlos está com 10 vagas de emprego abertas para o cargo de Agente de Fiscalização. O salário é de 1.609,83.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Atuará com a fiscalização dos veículos estacionados: transitando pelo setor da área de zona azul que lhe foi atribuído, verificando irregularidades referente ao tempo de permanência dos veículos; Apontamento dos veículos estacionados de forma irregular; Atendimento aos clientes: auxiliando na retirada de tíquetes, solucionando dúvidas pertinentes, apresentando as formas de pagamento existente no sistema de maneira cordial; Comunicar as ocorrências inerentes do mal funcionamento dos parquímetros (quando houver) e dos demais equipamentos operacionais, além da sinalização horizontal e vertical;

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Ensino médio completo;

Experiência com atendimento é um diferencial;



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Regime de Contratação: Efetivo - CLT

Jornada: Segunda à Sábado (Segunda-feira a Sexta-feira das 09h00 às 18h00 e no sábado das 09h00 às 13h00);



Benefícios:

Assistência Odontológica;

Alelo Farmácia;

Credencial Sesc;

Seguro de Vida;

Universidade Corporativa;

Vale Alimentação (R$190,00);

Vale Transporte;

Telemedicina - DASA;

Crédito Consignado;

Plano de Carreira;

As inscrições para a vaga são realizadas somente online clicando neste link.

