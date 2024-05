Encceja 2024: inscrições para exame que certifica estudantes com diplomas de Ensino Fundamental e Médio terminam nesta sexta-feira (10)

Foto por: Flávio Florido/EducaçãoSP -

Jovens e adultos moradores do estado de São Paulo que não têm o diploma de Ensino Fundamental e do Ensino Médio têm até esta sexta-feira (10) para concluírem o processo de inscrição para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. As unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) são locais de provas e a edição deste ano está marcada para o dia 25 de agosto.

O cadastro é gratuito e deve ser realizado no site do Sistema Encceja: www.enccejanacional.inep.gov.br. Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação, em colaboração com as secretarias municipais e estaduais, o exame viabiliza o acesso ao diploma do Ensino Fundamental e Ensino Médio para quem não concluiu os estudos na idade apropriada.

Para o certificado do Ensino Fundamental, o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos na data do exame. No Ensino Médio, a idade limite é de 18 anos.Em 2023, o Inep recebeu 1,1 milhão de inscrições em todos os estados brasileiros e Distrito Federal.

O Encceja é aplicado em dois períodos — manhã e tarde —, e dividido em duas partes: redação e prova objetiva com 30 questões em cada área de conhecimento (definida de acordo com a etapa). As unidades selecionadas para sediar as provas, por município, serão divulgadas em breve.

Para ter direito à Declaração Parcial de Proficiência e/ou ao Certificado de Conclusão, do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, o participante deve atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e nota igual ou superior a cinco pontos na redação. A emissão do documento é de responsabilidade da secretaria ou instituto federal de educação, ciência e tecnologia indicado no ato da inscrição.

Leia Também