Quase 40% dos brasileiros consideram trabalho híbrido ou remoto decisivo para a carreira até 2030

Mesmo diante do movimento de retomada do trabalho 100% presencial por parte de algumas empresas, os profissionais brasileiros seguem valorizando modelos mais flexíveis. É o que revela a pesquisa “Tendências em Carreiras”, realizada pela Serasa Experian, que aponta que 37,3% dos entrevistados consideram o trabalho híbrido ou remoto o principal fator de impacto em suas trajetórias profissionais até 2030.

O levantamento indica uma mudança significativa nas prioridades relacionadas à carreira. Para 47,4% dos brasileiros, manter a qualidade de vida e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é o critério mais importante no planejamento profissional, superando aspectos tradicionalmente valorizados, como propósito e impacto social positivo (16,2%), oportunidades de crescimento rápido (15%), estabilidade no emprego (11,6%) e remuneração e benefícios competitivos (9,7%).

Segundo Fernanda Guglielmi, gerente de Recursos Humanos da Serasa Experian, os dados mostram que a flexibilidade deixou de ser um benefício pontual e passou a influenciar decisões estratégicas de carreira. “Ela pesa não apenas na escolha de um emprego, mas também na decisão de permanecer ou buscar novas oportunidades, passando a integrar a forma como os profissionais projetam sua trajetória e organizam sua relação com o trabalho no longo prazo”, afirma.

A pesquisa também evidencia que essa valorização se reflete na percepção sobre as organizações. Para 37,9% dos participantes, modelos de trabalho flexível são um atributo essencial das chamadas “empresas do futuro”, superando fatores como programas estruturados de desenvolvimento de carreira (33,5%) e lideranças acessíveis (25,5%).

“Os resultados oferecem um parâmetro objetivo para que as empresas avaliem seus modelos de trabalho. A flexibilidade surge como uma variável estratégica, com impacto direto na atração, retenção e engajamento de talentos, além de influenciar a competitividade das organizações no médio prazo”, conclui Fernanda.

Metodologia

A pesquisa “Tendências em Carreiras” foi realizada em dezembro de 2025, com a participação de 3.828 brasileiros. A amostra foi composta majoritariamente por analistas (39,3%) e estudantes (26,7%), com predominância de profissionais das áreas de Operações (21,1%) e Vendas (19,4%). Em relação à escolaridade, a maioria dos respondentes possuía ensino médio completo ou incompleto ou estava cursando ou já havia concluído o ensino superior.

