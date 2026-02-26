Coca-Cola Andina Brasil abre vaga para repositor em São Carlos

(16) 99963-6036
Coca-Cola abre vaga para repositor - Crédito: divulgaçãoCoca-Cola abre vaga para repositor - Crédito: divulgação

A Coca-Cola Andina Brasil está com inscrições abertas para a vaga de repositor(a) em São Carlos (SP). A oportunidade é para contratação efetiva, no modelo presencial, com atuação direta nos pontos de venda da cidade.

Publicada em 25 de novembro de 2025, a vaga recebe candidaturas até o dia 24 de março de 2026.

Como será o dia a dia

O profissional será responsável por:

  • Abastecimento de todo o portfólio de produtos nos pontos de venda;

  • Controle de estoque e verificação de validade dos produtos nas lojas;

  • Negociação de pontos extras para melhor exposição das mercadorias.

A função é estratégica para garantir organização, visibilidade e disponibilidade dos produtos da marca no varejo.

Requisitos

Para concorrer à vaga, é necessário:

  • Ensino Médio completo;

  • CNH categoria A (definitiva e válida);

  • Disponibilidade de horário;

  • Residir em São Carlos (SP).

Benefícios oferecidos

A empresa destaca um pacote de benefícios voltado à saúde, bem-estar e desenvolvimento profissional dos colaboradores. Entre eles:

  • Plano de Saúde, Plano Odontológico e Seguro de Vida (conforme elegibilidade);

  • Programas de acompanhamento de doenças crônicas;

  • Gympass e “Pack para Você”, extensivo a dependentes;

  • Vale Alimentação e/ou Vale Refeição;

  • Kit Escolar (conforme elegibilidade);

  • Descontos em produtos (Venda ao Colaborador);

  • Vale Transporte opcional;

  • Participação nos Resultados;

  • Iniciativas de capacitação e desenvolvimento, como Portal do Conhecimento e parcerias com instituições de ensino.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido por meio deste link.

