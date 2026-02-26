Coca-Cola Andina Brasil abre vaga para repositor em São Carlos

A Coca-Cola Andina Brasil está com inscrições abertas para a vaga de repositor(a) em São Carlos (SP). A oportunidade é para contratação efetiva, no modelo presencial, com atuação direta nos pontos de venda da cidade.
Publicada em 25 de novembro de 2025, a vaga recebe candidaturas até o dia 24 de março de 2026.
Como será o dia a dia
O profissional será responsável por:
-
Abastecimento de todo o portfólio de produtos nos pontos de venda;
-
Controle de estoque e verificação de validade dos produtos nas lojas;
-
Negociação de pontos extras para melhor exposição das mercadorias.
A função é estratégica para garantir organização, visibilidade e disponibilidade dos produtos da marca no varejo.
Requisitos
Para concorrer à vaga, é necessário:
-
Ensino Médio completo;
-
CNH categoria A (definitiva e válida);
-
Disponibilidade de horário;
-
Residir em São Carlos (SP).
Benefícios oferecidos
A empresa destaca um pacote de benefícios voltado à saúde, bem-estar e desenvolvimento profissional dos colaboradores. Entre eles:
-
Plano de Saúde, Plano Odontológico e Seguro de Vida (conforme elegibilidade);
-
Programas de acompanhamento de doenças crônicas;
-
Gympass e “Pack para Você”, extensivo a dependentes;
-
Vale Alimentação e/ou Vale Refeição;
-
Kit Escolar (conforme elegibilidade);
-
Descontos em produtos (Venda ao Colaborador);
-
Vale Transporte opcional;
-
Participação nos Resultados;
-
Iniciativas de capacitação e desenvolvimento, como Portal do Conhecimento e parcerias com instituições de ensino.
Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido por meio deste link.