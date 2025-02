Coca-Cola Andina abre vaga para repositor(a) em São Carlos

Repositor Coca-Cola - Crédito: divulgação

A Coca-Cola Andina Brasil está com inscrições abertas para a vaga de Repositor(a) na cidade de São Carlos, em São Paulo. A oportunidade é para trabalho presencial e efetivo, com prazo de candidatura até o dia 28 de fevereiro de 2025. A empresa reforça seu compromisso com a inclusão e a diversidade, incentivando a candidatura de pessoas com deficiência (PcD), mulheres, negros, LGBTQIA+ e profissionais de diferentes idades e nacionalidades.

Os profissionais contratados serão responsáveis pelo abastecimento dos produtos da marca nos pontos de venda, além do controle de estoque e validade dos itens. Outra atribuição será a negociação de espaços extras para exposição dos produtos. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo, carteira de habilitação na categoria A definitiva e dentro da validade, além de disponibilidade de horário e residência em São Carlos.

A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte opcional, kit escolar e participação nos lucros. Além disso, os colaboradores têm acesso a programas de bem-estar e desenvolvimento profissional, como o Gympass, descontos em produtos da marca e iniciativas de aprendizado.

O processo seletivo é composto por diversas etapas, incluindo cadastro, testes, entrevistas com o RH e gestor, além de uma fase prática e exame admissional. Os candidatos que atenderem aos requisitos e desejarem fazer parte da equipe podem se inscrever até a data limite neste link.

Leia Também