Whatsapp de pizzaria é clonado e clientes ficam no prejuízo

Crédito: divulgação

Vários clientes de uma pizzaria foram lesados ao fazerem seus pedidos via whatsapp e pagarem com pix, na noite de quinta-feira (06), em São Carlos.

De acordo com o proprietário da pizzaria, ele recebeu várias mensagens dos clientes, cobrando a entrega dos pedidos feitos a partir de uma suposta promoção na qual o pagamento tinha que ser feito no ato do pedido, via pix, porém essa promoção não existe e o proprietário não recebeu nem os pedidos e nem o dinheiro pago por eles, concluindo que o whatsapp da pizzaria foi clonado.

Ele explicou o ocorrido às vítimas e registrou um boletim de ocorrência.

Leia Também