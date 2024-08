Washington Luís: cochilo ao volante causa forte colisão e motorista fica preso nas ferragens

SIGA O SCA NO

Van colidiu na traseira de caminhão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente marcou a manhã desta quinta-feira (29) na Rodovia Washington Luís, em São Carlos. No km 226, sentido interior-capital, uma van carregada de frutas e verduras colidiu violentamente na traseira de um caminhão que transportava ração para frangos.

De acordo com informações preliminares, o motorista da van, de 66 anos, teria cochilado ao volante, perdendo o controle do veículo e causando a colisão. O impacto foi tão forte que a vítima ficou presa às ferragens, necessitando de resgate por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia.

O homem foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos. A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência.

