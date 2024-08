Incêndio atinge residência no Residencial Eduardo Abdelnur

Pânico em uma casa: cinco crianças foram salvas durante incêndio em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma casa pegou fogo na rua Mário Celso Chinaglia, no Residencial Eduardo Abdelnur, na tarde desta quarta-feira (21). Testemunhas chegaram a relatar à reportagem do SCA que havia cinco crianças no imóvel e que teriam sido retiradas por vizinhos, no entanto, a irmã da moradora disse que na casa estava somente um adolescente de 17 anos.

Duas pessoas que inalaram fumaça necessitaram ser socorridas pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

A reportagem do São Carlos Agora acompanhou a ocorrência e constatou que a moradia teve danos materiais em praticamente todos os cômodos.

Informações iniciais dão conta que um curto-circuito ou até mesmo uma explosão de um celular teria causado o início das chamas em um colchão de um dos quartos.

As chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros.

Leia Também