Vizinhos entram em vias de fato no Jardim Tangará

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Giroflex (imagem ilustrativa) - Crédito: divulgação

Um boletim de ocorrência foi elaborado por policiais militares por volta das 20h30 desta quarta-feira, 4, na CPJ, dando conta de mútuas agressões entre vizinhos no Jardim Tangará.

Após serem acionados via Copom, os PMs foram até o local e encontraram um homem de 68 anos sentado na via pública, apresentando lesões nos braços. Questionado, disse que o responsável seria seu vizinho de 35 anos, que não estava no local.

O idoso relatou que o vizinho estaria alterado e ao pedir para que se acalmasse, teria recebido golpes com uma barra de ferro. Os policiais saíram então em diligências e localizaram o vizinho de 35 anos. Questionado, disse que o vizinho de 68 anos tentou agredi-lo com um facão e estaria com lesões nas costas.

Diante dos fatos, o homem de 68 anos foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico e o outro vizinho encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também