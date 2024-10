Vigilante compra furadeira por R$ 100 e perde R$ 5,3 mil em São Carlos

Furadeira - Crédito: Pixabay

Um vigilante de 59 anos foi vítima de um golpe no último dia 4 de outubro e nesta segunda-feira, 21, compareceu na CPJ para registrar a queixa do crime, onde perdeu o equivalente a R$ 5,3 mil.

A vítima diz morar no Planalto Verde e no dia do crime, um desconhecido passou vendendo furadeiras por R$ 100. Se interessou e iria pagar em dinheiro quando o acusado afirmou que recebia somente por cartão e entregou para o suposto vendedor, porém não percebeu o valor cobrado. Porém, 30 minutos depois, viu que caiu em sua conta bancária via aplicativo de celular, dois débitos que totalizaram R$ 5,3 mil.

