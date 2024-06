Veículo que pode ter sido utilizado em ataque a carro-forte é encontrado incendiado

Veículo foi encontrado em chamas - Crédito: Divulgação

Um veículo foi encontrado em chamas em uma área de mata próxima ao pesqueiro Pintanguy, região de Descalvado. O helicóptero Águia auxiliou na localização do carro, que foi posteriormente identificado como um Mitsubishi, o mesmo modelo informado por testemunhas que presenceriam a ação criminosa.

Há suspeitas de que o veículo tenha sido utilizado em um ataque a carro forte na rodovia SP-318. As equipes do Comando Força de da Força Tática do 38º BPMI localizaram a carcaça do veículo incendiado.

Os locais foram preservados e a perícia foi acionada para investigar se o veículo realmente foi utilizado no crime.

Até o momento ninguém foi preso.

