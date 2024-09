Veículo faz manobra e causa acidente no Jardim São Paulo

SIGA O SCA NO

Veículo parado no meio da rua e ao lado, vítima recebe atendimento de socorristas - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 22 anos levou a pior e sofreu ferimentos após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 3, na rua Arthur Rodrigues de Castro, no Jardim São Paulo. Com corte no queixo e trauma nos braços e pernas, foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Segundo apurado, a vítima estava a caminho do trabalho e pilotava sua moto sentido bairro/centro quando atingiu a lateral de um veículo, cujo motorista fazia manobra. Os motivos são ignorados. O motociclista foi ao solo e sofreu vários ferimentos.

