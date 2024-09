Veículo colide em motocicleta no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

Motociclista recusou atendimento após acidente de trânsito - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolveu uma moto e um veículo na tarde desta quinta-feira, 12, no Jardim Botafogo.

Um motociclista transitava pela Avenida Tancredo de Almeida Neves (sentido Shopping/UPA Vila Prado) e no cruzamento com a rua Francisco Gregoracci foi atingido por um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto o motociclista foi parar em cima do carro, mas recusou atendimento de socorristas de uma viatura básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

