Vaca na pista provoca acidente com ônibus e carro na Washington Luís

Veículos envolvidos - Crédito: Drone Le Petit

Um acidente de trânsito provocado por duas vacas por pouco não termina em tragédia na rodovia Washington Luís (SP-310), na madrugada desta segunda-feira (22).

Segundo informações, um ônibus com 44 passageiros que vinha de São José do Rio Preto foi surpreendido pelo animal na pista e na altura do posto Nossa Senhora de Fátima, entre São Carlos e Ibaté, o motorista não conseguiu evitar o impacto e atingiu a vaca. Nenhum ocupante do ônibus se feriu.

Um Gol que vinha logo atrás também atingiu o bovino e acabou capotando no canteiro central. Três pessoas que estavam no interior foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas ao hospital de Ibaté pela concessionária e Corpo de Bombeiros.

Um veterinário esteve no local e sacrificou a vaca que estava agonizando devido aos graves ferimentos sofridos.

Leia Também