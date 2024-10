Uma pessoa morre e outra fica em estado grave após acidente próximo ao Varjão

Crédito: Maycon Maximino

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito nesta noite de sábado (05), na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior (SP-318), em São Carlos.

De acordo com informações, uma VW Saveiro transitava no sentido São Carlos/Água Vermelha, quando surgiu um Fiat Uno vindo na contramão e com as luzes todas apagadas, ocorrendo assim a colisão.

O condutor da Saveiro sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia até a Santa Casa.

O motorista do Uno ficou gravemente ferido e precisou ser entubado, sendo socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU e encaminhado à Santa Casa.

Já o passageiro do Uno, que ainda não foi identificado, teve morte instantânea.

