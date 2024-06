Trio é preso pela Força Tática após assaltar casa de delegada aposentada na Vila Nery

Arma apreendida com os individuos - Crédito: Maycon Maximino

Três criminosos, respectivamente de 19 anos, 21 anos e 22 anos, foram presos por policiais militares da Força Tática após um roubo a residência no início da madrugada desta sexta-feira, 7, na rua Dona Elisa Botelho Moreira de Barros, na Vila Nery. O trio foi encaminhado à CPJ e está à disposição da autoridade policial.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que os ladrões invadiram a casa, após um deles pular o muro e abrir o portão para os comparsas. Um deles estava armado com um revólver.

No interior da moradia, renderam a delegada aposentada e ficaram por aproximadamente duas horas e se apossaram de objetos de valor, celular da vítima, além de duas TVs e fugiram no Jeep Renegade que pertence a advogada.

Após o crime, com a ajuda de um parente da vítima, a Polícia Militar foi acionada. Através de diligências, a Força Tática foi acionada e chegou até a localização até uma boate às margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), onde estavam os acusados. Várias viaturas realizaram o cerco e abordaram um suspeito de 21 anos. Em um dos bolsos de sua jaqueta, estavam as chaves do Renegade e o celular. Ao seu lado, os dois comparsas. Todos foram questionados e confessaram o crime, Indicaram ainda onde estaria o veículo, que foi encontrado atolado em uma estrada de terra, em um canavial que dá acesso ao santuário da Aparecidinha, às margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215). Os objetos roubados e a arma utilizada no crime foram encontrados na casa da namorada do acusado de 21 anos, na rua José Leme Marques, na Vila São José.

A vítima foi contatada e informada sobre a recuperação de todos os pertences, que serão restituídos. Já os acusados ficaram à disposição da autoridade policial, na CPJ. A arma foi apreendida.

Leia Também