Trio assalta motorista no Cidade Aracy e rouba carga de cosméticos avaliada em R$ 20 mil

Doblô foi devolvido ao proprietário após ser abandonado pelos bandidos - Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 55 anos foi vítima de um assalto por volta das 11h30 desta quinta-feira, 19, no Cidade Aracy. Seu veículo foi recuperado, mas a carga de cosméticos (43 caixas), avaliada em R$ 20 mil e seu celular, foram levados por três criminosos.

A vítima relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que saiu de Araraquara para fazer a entrega dos produtos para 60 consultoras e quando fazia seu trabalho, teria sido abordado pelos três desconhecidos na rua Pedro Ap. Gonzaga. Um estava armado com uma faca e ordenou que saísse do seu Doblô. Em seguida fugiram levando o furgão, a carga e seu celular. Com a ajuda de uma testemunha acionou a PM e 30 minutos depois, o carro estaria abandonado no cruzamento da rua Anderson A. Delfino com a Avenida João Paulo sem a carga e sem o celular. O crime foi registrado na CPJ e o veículo devolvido ao proprietário.

