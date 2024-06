Três pessoas ficam feridas em atropelamento no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento deixou três pessoas feridas nesta noite de sexta-feira (07), na Avenida República do Líbano, Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações, um homem de 30 anos tentava atravessar a via quando foi atingido por uma moto na qual estava um casal, que acabou caindo e se ferindo também.

O pedestre foi socorrido pelo SAMU, quase inconsciente, enquanto os ocupantes da moto foram socorridos pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, ele com uma lesão no supercílio e ela, com uma lesão no pé. Todos foram encaminhados à Santa Casa.

Leia Também