Três carros se envolvem em colisão na Avenida Grécia

Ford Ka ficou com a frente destruída - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre três veículos foi registrada na manhã de hoje, na Avenida Grécia, no cruzamento com a Rua Padua Salles. Segundo informações, todos os carros seguiam pela Avenida Grécia quando o Ford Ka colidiu violentamente contra a traseira de um VW Fox, que por sua vez atingiu a traseira de uma GM S10.

Com o impacto, a condutora do Ka, única vítima do acidente, precisou de atendimento médico. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

