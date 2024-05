Trânsito lento causa colisão na Getúlio Vargas

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um jovem de 25 anos ferido, nesta sexta-feira (03), na Avenida Getúlio Vargas, próximo à rotatória da Praça Itália.

De acordo com o motorista do carro, ele transitava no sentido Praça Itália/rodovia, quando o trânsito ficou lento e para não bater no veículo da frente, ele jogou o carro para a direita, sendo atingido pela motocicleta.

Após atingir a lateral do carro, a moto ainda colidiu contra um poste.

O motociclista recebeu os primeiros socorros de uma farmacêutica que passava pelo local e depois foi encaminhado ao hospital da Unimed, com escoriações e trauma no quadril.

